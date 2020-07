VIDEO | A7, auto ferme in coda: automobilisti improvvisano un concerto

Traffico paralizzato sull’autostrada A7, e alcuni automobilisti hanno deciso di provare a far passare l’attesa… a tempo di musica.

Il momento è stato immortalato da un altro automobilista bloccato in coda: tra le decine di persone che sono scese dai loro mezzi, tra l’esasperato e il rassegnato, spuntano anche due ragazzi che intonano una canzone suonando la chitarra.

Scene di ordinaria follia, insomma, su un nodo autostradale in cui negli ultimi giorni, causa code e cantieri, si è visto di tutto, dalle auto in retromarcia a quelle in contromano.

Video credit: Marco Zavaglia @Viabilità Genova