Cimento a Boccadasse, il maltempo non ferma i "Nuotatori del tempo avverso". Video

Ci vuole un fisico bestiale, cantava Luca Carboni qualche quasi 30 anni fa. E sicuramente un fisico bestiale non manca ai "Nuotatori del tempo avverso" che, domenica 17 novembre 2019, hanno provato il brivido (non solo in senso metaforico) di un bagno a Boccadasse, sfidando il freddo, la pioggia e il vento che stanno flagellando la Liguria da diverse settimane.