VIDEO | Buoni spesa, parte la distribuzione: al Carmine oltre 100 consegnati in una mattina

In fila con la propria penna e il cellulare per mostrare mail e sms, anche al Carmine, in salita Carbonara, è iniziata la distribuzione dei buoni spesa erogati per chi è in difficoltà economiche a causa dell’epidemia di coronavirus.

Il punto di raccolta è la scuola Don Luigi, di salita Carbonara, uno dei 24 selezionati dal Comune per la distribuzione: davanti agli ingressi cinque agenti della polizia Locale a presidiare per evitare assembramenti, e nessuna fila ma persone che ordinatamente arrivano all’ora dell’appuntamento.

«Sta andando tutto liscio - confermano gli agenti della Locale fermi davanti agli ingressi - Stiamo consegnando i buoni secondo il programma, ognuno arriva con la mail, all’orario prestabilito, e con la sua penna. Non ci sono stati problemi. Nella mattinata avremo già consegnato circa un centinaio di buoni».