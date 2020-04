VIDEO | Buoni spesa, tutorial per richiederli online

«La prima notizia è che domani dalle 15 sarà attiva la piattagorma per la richiesta e fino alla mezzanotte di lunedì 6 aprile sarà possibile fare domanda. Ricordiamoci che chi fa domanda per primo non avrà alcuna privilegio e quindi non affolliamoci tutti nelle prime ore», ha spiegato l'assessore al bilancio Pietro Piciocchi giovesì sera .

«Il modulo sarà disponibile sul sito del comune di Genova in bell'evidenza, ci sarà il campo per i dati anagrafici della persona e si dovrà inserire i dati del proprio documento, i recapiti telefonici e poi abbiamo il campo delle dichiarazioni: il primo è che il proprio nucleo familiare è in difficoltà per la perdita/riduzione delle entrate economiche a fronte dell'emergenza coronavirus. Noi su questo ovviamente faremo dei controlli a campione quindi invitiamo ad essere responsabili perché vogliamo spendere questi soldi ma dandoli a chi ha davvero bisogno. Si dovrà poi inserire il numero di figli minori ed eventuali disabili e se si percepisce già un altro sostegno al reddito»

«È importante poi dichiarare se nessuno dei componenti familiari può ritirare i buoni. In quel caso, ci attiveremo per consegnare i buoni a casa della persona. Abbiamo anche attivato il numero di telefono 010-5574500 per aiutare chi non fosse in grado di compilare il modulo da solo ed opererà dalle 8 del mattino».