VIDEO | L'infettivologo Bassetti e la "dimostrazione pratica": «Ecco come si trasmette il coronavirus»

Tempera rossa, pennello e smartphone: così il dottor Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino, uno dei volti e dei nomi che ormai vengono con più frequenza associati alla lotta al coronavirus, ha deciso di dare una dimostrazione pratica di come il covid-19 si trasmetta da una persona all'altra, un breve video in cui emerge con chiarezza che le possibilità di contagio sono più numerose e inaspettate di quanto si potrebbe pensare.

Facendosi aiutare dalla sua squadra, Bassetti ha usato la tempera rossa per mostrare come il virus non si trasmetta solo con la vicinanza fisica ma rimanga anche sulle mani e sulle superfici, dalla panca di materiale plastico alla pulsantiera dell'ascensore, e possa passare facilmente da una superfice alla pelle umana: un modo per mostrare in modo semplice quanto è fondamentale lavare le mani con frequenza, anche quando si pensa di non essere entrati in contatto con nulla di "rischioso", e quanto è importarte limitare le interazioni e il contatto umano.