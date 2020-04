VIDEO | "Lockdown: let's learn English!". Episode 4: "Workout&FreezeDance”

In questo episodio di "Lockdown, let’s learn English", Astrid e Dafne ci mostreranno come l’allenamento a casa possa essere divertente, facile e…in inglese! La “disco dance workout” è un perfetto riscaldamento del corpo ed insegna alcune semplici azioni in inglese. La “freeze dance” è facile, sempre divertente e consiste nel muoversi al ritmo e poi improvvisamente fermare la musica.

Allo stop tutti devono immobilizzarsi e mantenere la propria posa! Invece di ballare liberamente, si possono includere anche diverse azioni come "Saltare su una gamba, suonare come una rockstar, etc. Usando più generi musicali il gioco diventerà ancora più interessante, perché il limite è solo la tua immaginazione! Mantenersi attivi è vitale per il benessere fisico e mentale, nostro e dei bambini, specialmente durante un lockdown, in quanto può aiutarli a scaricare energia e tensione. Teacher Astrid e Dafne completeranno il loro allenamento cantando una canzoncina progettata per funzionare come un mantra positivo, da cantare sempre e ovunque!

L'importanza del canto per lo sviluppo emotivo

Quando cantiamo melodie semplici, possiamo muovere le emozioni nel nostro corpo, in modo che non rimangano represse. Quando cantiamo canzoni come questa, effettuiamo un'espirazione lunga, creando un respiro controllato attraverso il canto. Regoliamo così il nostro respiro: con melodia, ritmo e ripetizione. Inoltre, cantando una canzone ripetendone i versi, creiamo un senso di prevedibilità che è rilassante e piacevole per grandi e piccini. Il testo include: "Ogni piccola cellula del mio corpo è felice, ogni piccola cellula del mio corpo sta bene". Non c'è momento migliore per essere grati per quello che abbiamo. Apprezzando la salute, la manteniamo al top! Quindi, non ci sono più scuse! Guerrieri del coronavirus, tempo di allenarsi!

In this episode of "Lockdown, let's learn English", Astrid and Dafne will show us how physical exercise can be fun, easy and in English! The disco workout dance is a perfect warmup and teaches some simple actions in English (stand up, sit down, hands up, bow, cheer). Freeze dance is fun and easy. Instead of "just" dancing, you can include different actions such as "Jump on one leg, play like a rock star etc. and using different music genres will extra flavour to the game! The only limit is your imagination! Keeping active is vital for children's physical and mental wellbeing, especially during a lockdown, as it can make them relieve energy and tension.

Astrid and Dafne complete their workout by singing a song that is designed to work as a mantra to be sung anywhere and on repeat! When we sing really simple little tunes, we can move emotions through us so they don't become pent up. When we sing songs like this, it's an out-breath and this creates a nice controlled in-breath and out again through singing. It helps regulate our breathing through melody, rhythm and repetition. What's more, when we sing something over and over, we are creating a sense of predictability, which is relaxing and satisfying for old and young. The lyrics include: "Every little cell in my body is happy, every little cell in my body is well." With the pandemic going on, there's no better time to be grateful for what we have. By appreciating our health, we increase it! So, no more excuses Coronavirus warriors! It's time for some workout!