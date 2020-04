Andrea Di Marco canta Genova duettando online con musicisti e comici, il video (tutto da ridere) fa il giro del web

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Andrea Di Marco, attore comico e musicista genovese, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una sua canzone in dialetto, "Zena de quand'eh in figgeu", suscitando emozioni e ricordi. Il tam tam sui social ha fatto il resto, e molti artisti genovesi hanno voluto duettare online con Di Marco, ognuno riprendendosi dal suo appartamento e cantando una strofa del brano.

Il risultato è un video condiviso centinaia di volte su Facebook - che riportiamo qua sopra - in cui alcuni grandi protagonisti della musica e del teatro genovese cantano insieme in maniera anche un po' improvvisata, si divertono e fanno divertire, regalando un sorriso a tutti i loro fan in questi tempi così bui.

La canzone nasce come un ricordo (tutto da ridere, ma che in fondo commuove anche) di com'era Genova negli anni '80, adesso che siamo tutti chiusi in casa a pensare al passato. Com'era "bella" la città: «Si parcheggiava a caso sulle strisce pedonali, e se un vigile zelante mi lasciava la multa, io chiamavo su al comando e la toglieva mio cugino». E al Porto Antico? «Non sentivi parlar inglese, ma i portuali bestemmiare. Mi ricordo un portuale, l'ho stampato nella memoria, mi dice "crolli il mondo purché non vinca il Doria"».

All'ensemble online hanno partecipato Maurizio Lastrico, Paolo Kessisoglu, Enzo Paci, Daniele Raco, Ila Scattina, Andrea Carlini, Roberto Tiranti, Vladimiro Zullo dei Trilli, Carlo Denei, Matteo Merli, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Aldo De Scalzi, Andrea Maddalone, Franco Minelli, Gianni Di Marco e Davide Paniate.