VIDEO | Dalla collaborazione fra Ferrari e Iit nasce un nuovo ventilatore polmonare

FI5, nato dalla collaborazione fra la Scuderia Ferrari Mission Winnow e l'Istituto Italiano di Tecnologia, è stato progettato come un prodotto in grado di soddisfare le esigenze tipiche delle medie intensità di cura, affidabile, versatile, facile da usare e da assemblare, in grado di ottimizzare il consumo di ossigeno e di essere prodotto in serie utilizzando materiali di facile reperibilità così da avere un costo di gran lunga inferiore a quello dei ventilatori polmonari attualmente sul mercato.