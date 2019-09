Era atteso, e sta arrivando proprio in queste ore il maltempo sulla Liguria (ricordiamo l'allerta meteo gialla dalle 20 di giovedì 5 settembre alle 12 di domani).

Nella prima parte della serata, non sono mancati già rovesci sparsi e forte vento.

In particolare a ponente, tra Voltri e Mele, in molti hanno visto una tromba d'aria formarsi in cielo che, però, si sarebbe dissolta senza fare danni.