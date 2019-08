Genova Ore 11:36, la tragedia dal punto di vista delle vittime. Il trailer del film

'Genova Ore 11:36' è il “non fiction film”, prodotto da 42° Parallelo in associazione con RaiCinema, sulla tragedia del Ponte Morandi che verrà messo in onda in prima serata su Rai 3 il 15 settembre a poco più di un anno dal crollo del viadotto: 300 ore di materiale girato in presa diretta per raccontare la tragedia che ha sconvolto Genova e l'Italia da un punto di vista diverso: quello delle vittime.

Come Lara Spezie (34 anni), vedova di Luigi Matti Altadonna (35), che, ad un anno di distanza dalla tragedia, si trova sola a crescere i suoi quattro figli. «La mattina del 14 agosto guardo il telefono e c'é un messaggio di Luigi - racconta Lara - «mi scrive: “per fortuna oggi abbiamo poche consegne, dovrei tornare presto, nel primo pomeriggio sarò a casa”». È l'ultima volta che Lara sente il marito.

Per Lara e Luigi, ma anche per Rita Giancristofaro (42 anni) e il compagno Federico Cerne (35) che, quella stessa mattina, si sono trovati per caso ad attraversare il Ponte Morandi e, ancora oggi, si interrogano sul senso del crollo, sulle responsabilità e sulle colpe di chi ha permesso che tutto questo accadesse. «In Italia la giustizia è un'utopia o comunque qualcosa che arriva talmente in là che la gente dimentica nel frattempo» spiega Rita nel film «ovvio ci saranno risarcimenti economici, perché sono dovuti ma nulla di quello che potranno fare ti farà tornare indietro, ti restituirà quello che è stato tolto. Tutti i soldi del mondo non fanno tornare in vita i morti. Non si può dare un valore a una vita, non si può dare un valore al dolore di chi resta».

Queste sono solo alcune delle vite spezzate dal crollo del ponte Morandi che 'Genova Ore 11:36' racconta ridando voce alle vittime. Il film documentario infatti, lontano dall’essere un video di inchiesta o una semplice ricostruzione dei fatti, è una moderna Spoon River del Polcevera sul senso di fatalità e di profonda ingiustizia che regola il rapporto tra la vita e la morte di ciascuno di noi. «Quando mi dicono: “Grazie a Dio” - spiega Federico -. Mi viene quasi da rispondere: è lo stesso Dio che ha salvato me, ma non ha salvato altre 43 persone. Perché io sì e loro no?».

Scritto da Giorgio Nerone e Fabrizia Midulla con Fabio Emilio Torsello, editor Emiliano Bechi Gabrielli, produttore esecutivo Laura Guglielmetti, il film documentario si sviluppa tessendo, uno ad uno, i fili del Caso che hanno portato le vite di questi sconosciuti a incrociarsi, nell’attimo terribile, in cui la terra è venuta letteralmente a mancare sotto i loro piedi. Un racconto per immagini che cuce insieme gli aspetti più intimi e personali di una tragedia collettiva nella quale sono morte 43 persone. La memoria opposta alla rimozione, il ricordo come medicina. Per non cancellare la gravità di quello che è successo.

Cast film Genova Ore 11:36

Rita Giancristofaro, 42 anni

Lara Spezie, 34 anni

Federico Cerne, 35 anni

Alejandro Cordova, 23 anni

Gianluca Ardini, 28 anni

Emmanuel Henao, 28 anni.