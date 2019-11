VIDEO | Toti sulla chiusura di due viadotti della A26

«Auspichiamo ovviamente che si facciano tutti i controlli del caso. Certo che restiamo stupefatti che si arrivi, dopo un anno e 4 mesi dal crollo del Morandi, a provvedimenti così drastici senza che prima nessuno abbia pensato di intervenire. Mi chiedo che fine abbiano fatto gli ispettori del Ministero, i periti, tutti coloro che per un anno e 4 mesi hanno analizzato tutto questo dove si poteva certamente rimediare, invece che parlare troppo e arrivare in queste condizioni. Ora occorre lavorare subito, attendo di sapere cosa il Governo dovrà fare, così come il sindaco Bucci in città»: queste le parole del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti prima di entrare in Prefettura, convocato di urgenza a seguito della decisione di Autostrade di chiudere due viadotti della A26.

