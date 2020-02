Un'ambulanza è rimasta coinvolta in un incidente stradale. È successo intorno alle 23.30 di mercoledì 5 febbraio 2020 in via Tanini a Borgoratti.

A bordo solo l'autista e il milite, che non hanno riportato ferite gravi e sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo.

Da chiarire la dinamica dell'incidente. L'ambulanza risulta l'unico mezzo coinvolto.