Super Mario a spasso per Genova, la città diventa un videogioco: il video

Che ci fa Super Mario in giro per Genova, saltando da piazza della Vittoria alla Commenda di Pré? Visita, appunto, alcuni tra i luoghi più rappresentativi della città, promuovendolo in modo ironico e divertente.

L’idea è nata dalla collaborazione tra il Mu.Ma, l’istituzione che unisce i Musei del Mare e delle Migrazioni, e gli studenti della facoltà di Architettura dell’Università di Genova, ed è finalizzato alla promozione turistica istituzionale.

In poco più di 30 secondi di video, l’idraulico più famoso del mondo salta fuori dall'altrettanto famoso tubo verde atterrando in piazza della Vittoria, corre in piazza De Ferrari (dove guadagna la stella dell’invincibilità) e poi prosegue verso il Porto Antico sfilando davanti al Bigo, facendo tappa in Darsena per un giro sul sommergibile e poi "schizzando" alla Commenda di Pré. Il tutto con suoni e colonna sonora anni '80 che lo rendono ancora più divertente.