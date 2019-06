Festa della Repubblica: diecimila persone in piazza per lo spettacolo pirotecnico. Video

Quasi diecimila persone si sono raccolte stasera in piazza De Ferrari per lo spettacolo di fuochi d'artificio che ha chiuso la giornata di festeggiamenti del 2 giugno. Un quarto d'ora di musica e colori che si è concluso con l'inno di Italia accompagnato dal tricolore. A dare il via alla serata il Sindaco di Genova e il presidente della Regione Liguria.

«Lo spettacolo di questa sera - ha detto il presidente Toti - ha suggellato una bella giornata in cui migliaia di persone hanno visitato i palazzi delle istituzioni. Credo che sia un bel modo per stare insieme. Essere una Repubblica vuol dire essere una comunità e Genova e la Liguria lo hanno dimostrato quest'anno più che mai. Viva l'Italia, viva la Repubblica».