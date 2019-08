"Il volo di Mirko", mamma Paola realizza il sogno del figlio morto nel crollo del Morandi | Video

Un volo nei cieli di Genova per guardare la città dall’alto, e realizzare il sogno che il figlio aveva sempre avuto e che non è riuscito a realizzare per colpa del crollo del ponte Morandi: Paola Vicini, la mamma di Mirko, il ragazzo di 30 anni morto il 14 agosto del 2018 nell’isola ecologica di Amiu, schiacciato da tonnellate di calcestruzzo e acciaio, è la protagonista di un commovente video condiviso dalla Polizia di Stato a pochi giorni dall’anniversario della tragedia.

A raccontare la vicenda è la dottoressa Federica Valle, psicologi del Servizio Psicosociale della Croce Rossa, che nei giorni successivi al crollo è rimasta al fianco di mamma Paola mentre attendeva notizie sul figlio, arrivate sotto forma della peggiore notizia soltanto 5 giorni dopo la tragedia. In quelle lunghe ore di ansia, dolore e cordoglio, però, Paola Vicini si era confidata con la dottoressa Valle, raccontandole il sogno che il figlio avrebbe da sempre voluto realizzare: volare su un elicottero della polizia. E così, due mesi dopo - il 15 ottobre 2018 - la dottoressa Valle è riuscita a organizzare un volo grazie alla collaborazione della Polstrada di Savona, che ha usato un elicottero del reparto Volo di Milano Malpensa.

Mamma Paola ha così indossato la felpa di Mirko, e per lui (e con lui) è salita a bordo e ha osservato la città dall’alto: “Il volo di Mirko”, così è stato intitolato il video, racconta per immagini e parole l’emozione di una mamma che si ritrova a vivere per il figlio ciò che lui avrebbe sempre voluto fare, e quella di un medico che ha vissuto sulla sua pelle il dolore di una madre, ed è riuscito a darle un po’ di conforto.