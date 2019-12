I volontari raccolgono 821 siringhe ai Giardini di Plastica: le impressionanti immagini

Nuovo "blitz" dei ragazzi di Genova Cleaner ai Giardini di Plastica, in pieno centro città.

Nella giornata di sabato 14 dicembre i volontari, che si propongono di pulire gli spazi comuni per renderli più vivibili, hanno raccolto 821 siringhe e altri rifiuti per un totale di 31 sacchi della spazzatura riempiti.

A questa spedizione hanno partecipato circa 30 "cleaners" accompagnati dagli Scout, con speciali pinze fornite da Rooster per raccogliere l'immondizia per terra. L'ultimo weekend dell'anno per pulire i giardini Baltimora in compagnia sarà il prossimo.