Sole e temperature miti, a Sestri Levante si fa il bagno

Un sabato di gennaio all'insegna del bel tempo che ha spinto tanti turisti a spostarsi in Riviera per godersi il sole, un pranzo sulla spiaggia e in certi casi persino un tuffo in mare.

Succede a Sestri Levante, dove alcuni bagnanti hanno sfidato le temperature dell'acqua e il vento per farsi una nuotata sotto un cielo terso e asciugarsi poi al sole, ma anche nel resto della Liguria spiagge e lungomare sono stati presi d'assalto per una passeggiata, un gelato e qualche ora di relax.

E se sulla costa si sogna già la primavera, diverso è il quadro nell'entroterra. Nella notte temperatura minima di -4.3 a Sassello (Savona), mentre nelle altre province i valori più bassi sono stati -3.0 a Colle di Nava (Imperia), -1.5 a Pratomollo (Borzonasca), 1.6 a Casale di Pignone (La Spezia).

A Genova la minima è stata di 9.4 gradi: alle 9.45 temperatura più bassa, -3.5 a Sassello, più alta 14.1 a Sanremo.