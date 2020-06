VIDEO | Sequestrati in porto 800mila guanti in lattice

I funzionari dell'ufficio Sva dell'Agenzia delle Dogane di Genova 2 e i militari del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova hanno intercettato presso il porto di Pra' un carico di 800mila guanti in lattice provenienti dalla Malesia e destinati a una società della provincia di Lecco operante nel settore della fabbricazione della gomma.

La merce, per un peso complessivo di otto tonnellate, è stata sottoposta a sequestro e i responsabili segnalati all'autorità giudiziaria del capoluogo ligure per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.