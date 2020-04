VIDEO | Ecco come avviene la sanificazione dei bus Amt

Questo video è stato realizzato in una rimessa di Amt. Tutta la flotta di mezzi aziendali viene trattata in questa maniera. Questo strumento nubulizza il prodotto che sanifica con efficacia.

«Stiamo monitorando con attenzione l'evolversi dei vari decreti del Governo - dichiara Roberto Piccardo segretario Rsa di Ugl Fna -, assieme alle altre organizzazioni, Cgil, Cisl, Uil e Faisa. La salute dei lavoratori e delle persone che traspotiamo è per noi al primo posto».

«Siamo quotidianamente impegnati in videoconference, con Amt e istituzioni, per garantire un servizio efficace ma rispettoso di tutte le norme - conclude Piccardo -. Attendiamo il comunicato del Governo, in attesa di capire come l'inizio della fase 2 modificherà l'incarrozzamento degli utenti, abbiamo fatto molte richieste condivise e continueremo a monitorare la situazione giorno dopo giorno. Il lavoro è un diritto, così come la salute».