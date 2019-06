San Fruttuoso, cade sul sentiero e precipita in una scarpata: soccorsa dall'elicottero

Intervento dei vigili del fuoco lunedì sul sentiero che da San Rocco porta a San Fruttuoso di Camogli, sul monte di Portofino, per soccorrere una turista francese che è scivolata e ha battuto la testa durante un'escursione.

La donna, 75 anni, intorno all'ora di pranzo stava percorrendo il sentiero quando è caduta precipitando in una scarpata. La guida della comitiva ha immediatamente chiamato i soccorsi, e il 112 ha inviato sul posto l'elicottero dei vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno raggiunto la 75enne, le hanno prestato le prime cure e poi l'hanno imbracata e caricata sull'elicottero per accompagnarla in ospedale per accertamenti.