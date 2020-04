VIDEO | Sampdoria, gli auguri a Muriel: «Come potremmo mai dimenticarci di te?»

Nel giorno del suo 29esimo compleanno, la Sampdoria celebra Luis Muriel, ex attaccante blucerchiato ora in forza all'Atalanta, con video e dedica.

«Tanti carissimi auguri, Luis Muriel. Come potremmo mai dimenticarci di te dopo tutti i gol e le emozioni che ci hai regalato»

Muriel ha disputato due stagioni e mezza nella Sampdoria, dal 2015 al 2017, segnando 21 gol in 79 presenze. Il suo primo gol arriva all'esordio nella sconfitta di Verona contro il Chievo, ma sono i gol realizzati nel derby a farlo rimanere nella storia blucerchiata, avendone realizzati due, il primo il 22 ottobre 2016 nel derby vinto 2-1, il secondo l'11 marzo 2017, nel derby vinto 1-0, che fece tornare la Samp alla doppia vittoria nel derby in una singola stagione di Serie A come non succedeva dal 1960.

L'ultimo suo gol fu datato 21 maggio contro l'Udinese (gara che lo vide anche espulso per eccesso di esultanza). In estate il suo passaggio al Siviglia.