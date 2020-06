VIDEO | Matteo Salvini e la gaffe sul nuovo ponte: «Alimentato da pannelli di metano»

Il nuovo ponte di Genova si autoalimenterà grazie a "pannelli di metano": è la gaffe fatta dal leader della Lega, Matteo Salvini, che lunedì è arrivato a Genova per una visita al cantiere del nuovo viadotto.

Salvini, giubbotto arancione e caschetto in testa, ha postato su Facebook una diretta in cui, citando l’eccellenza del “modello Genova”, parla della tecnologia con cui è stato sviluppato il progetto del nuovo ponte sul Polcevera. Che in parte si autoalimenta, è vero, ma certamente non con i “pannelli di metano” cui il leader del Carroccio fa riferimento, piuttosto con pannelli fotovoltaici.

Il video e la gaffe sono in breve tempo diventati un trend topic su Twitter, dove l’hashtag #pannellidimetano è stato sfruttato per diversi cinguettii ironici: c’è chi paragona Salvini - visto anche l’abbigliamento - all’ingegner Cane (che diventa Selfini), l’ingegnere interpretato dal comico Fabio De Luigi nei programmi tv della Gialappa’s Band, chi fa riferimento, riadattandolo, all’ormai celebre scambio in cui Salvini si rivolge a Giovanni Floris durante una puntata di “DiMartedì” dicendosi stupito di dover tenere la mascherina per fare un selfie, e chi cita Angela Merkel e il sui PhD in chimica fisica, paragonandola alle nozioni del leader della Lega.