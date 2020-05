VIDEO | Rolli Days Digital Week, il contributo della Filarmonica Sestrese

Si stanno avvicinando i Rolli Days Digital Week, che quest'anno - vista l'emergenza coronavirus - celebrerà online le bellezze di Genova dal 16 al 23 maggio.

E per l'occasione la Filarmonica Sestrese ha rilasciato un contributo su YouTube a cura del direttore artistico e musicale Matteo Bariani.

«La Filarmonica Sestrese vorrebbe essere lì - scrive lo staff, a corredo del video - respirando l’aria della storia della nostra città con il brivido e l’eccitazione di iniziare un concerto emozionante proprio a palazzo Tursi, come un anno fa… Un po’ di magone…tanta voglia di ricominciare: in questi giorni virtualmente si potranno visitare comunque i vari palazzi nella Rolli days digital week, un grande evento che ci farà apprezzare il nostro prezioso patrimonio culturale. Certo, non sarà la stessa cosa, ma purtroppo oggi la nostra vita s’è notevolmente modificata. Resistiamo, insieme, e se vorrete, vi invitiamo ad ascoltare il nostro concerto del 2019 eseguito proprio lì, a palazzo Tursi».

«Quest'anno purtroppo non potremo replicare il concerto dell'anno scorso visto che siamo costretti a rimanere in casa - commenta Bariani - ma così come il Comune dà la possibilità di entrare virtualmente nei palazzi storici, anche la Filarmonica Sestrese ha deciso di farvi un saluto, farvi vedere che è sempre pronta a tenere i collegamenti con soci e allievi, invito a rivedere il concerto dell'anno scorso. Mi auguro nel più breve tempo possibile di tornare a suonare insieme a voi, nelle piazze, nei teatri, e di poter portare la nostra arte e la cultura in giro per Genova, per la Liguria e in giro anche per l'Europa».