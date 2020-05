VIDEO | Pré, rissa in strada e lanci di bottiglie: dalle finestre secchiate d’acqua

Ancora una notte di passione in via Pré: urla e rumore di vetri infranti hanno fatto accorrere alla finestra i residenti, ormai avvezzi a episodi di questo genere, e intorno alle 21 di giovedì sera chi abita in zona, esasperato, ha provato a “spegnere” la zuffa lanciando secchiate d’acqua.

Le immagini testimoniano la presenza di diverse persone in strada, tra loro una donna e un uomo che iniziano a litigare e a spintonarsi. Pochi minuti dopo è proprio la donna, evidentemente agitata, a lanciare una serie di bottiglie.

Inutili le richieste di calmarsi e andarsene, e le minacce di chiamare le forze dell’ordine: nulla di nuovo per chi abita in via Pré e da anni fa i conti con una situazione che, complice il lockdown da coronavirus, è peggiorata nelle ultime settimane.