VIDEO | Auto abbandonate, al via maxi operazione: 190 veicoli rimossi

Quasi 200 auto rimosse dalle strade di Genova e demolite, con conseguente “liberazione” di 190 parcheggi: la maxi operazione si concluderà nei prossimi giorni, dopo che gli agenti di Polizia Locale hanno sfruttato le settimane di lockdown per dedicarsi alle pratiche burocratiche necessarie per portare a termini gli ordini di demolizione.

Nel corso di tutto il 2019 sono state demolite 1030 vetture abbandonate, nei primi due mesi del 2020, prima del lockdown per il Covid, si era raggiunta la quota di 220. Con le demolizioni al via in questi giorni - fa sapere il Comune - l’attività è in linea o in lieve incremento rispetto all’anno scorso. In ogni caso, le segnalazioni attuali ricevute dalla Polizia Locale ammontano a poco più di 300.

Le procedure per avviare la rimozione e la demolizione di auto abbandonate sono lunghe e complesse: è necessario accertarsi che l’auto non abbia davvero più diritto al posteggio, rintracciare il proprietario del mezzo e, in caso di morte, i parenti fini al sesto grado.

A oggi i mezzi abbandonati sono distribuiti in tutta la città. I carri attrezzi hanno iniziato il loro lavoro dal Municipio III, in Bassa Val Bisagno. In molti casi oltre all’occupazione indebita del parcheggio, si sono rilevati anche un problema di degrado e di sicurezza, tra auto bruciate, vetri rotti, carcasse che diventano ricettacolo di sporcizia.

«Un ringraziamento a tutti i cittadini: molto spesso le segnalazioni di auto abbandonate arrivano proprio da loro. Continuate a segnalarci le situazioni critiche e avvieremo subito le indagini del caso», ha detto Varno Maccari, dirigente del settore territorio della Polizia Locale, cui ha fatto eco l’assessore comunale alla Sicurezza, Stefano Garassino: «Quando parliamo di lotta al degrado e di migliorare la vivibilità dei nostri quartieri intendiamo azioni come queste. Gli agenti di Polizia Locale, anche in smartworking, hanno continuato incessantemente l’opera di eliminazione delle auto abbandonate, così diamo un po’ di respiro a quanti non trovano parcheggio e ripuliamo le strade da rottami e carcasse. Li ringrazio per l’ottimo lavoro».