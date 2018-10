Il giorno dei rientri, le immagini dalla zona rossa. Video

Rabbia e commozione tra gli sfollati, nel giorno dei primi rientri nelle case. Tanti i ricordi e gli oggetti necessari da portare via in sole due ore di tempo: dai vecchi giocattoli dei figli all'orologio del padre, passando per documenti, televisioni, e chi più ne ha più ne metta.

Gli sfollati hanno due ore a disposizione (negli appartamenti entreranno due persone per nucleo familiare) e il supporto dei vigili del fuoco per caricare la maggioranza degli scatoloni sulle gru allestite appositamente per movimentare pesi dall'alto. Gli scatoloni verranno quindi caricati su furgoni e trasferiti al Bic, dove verranno conservati in attesa che i proprietari vadano a riprenderli.