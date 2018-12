Musica e divertimento per la "Camminata dei Babbi Natale" 2018 che - partendo dal Porto Antico - è arrivata fino in piazza De Ferrari: una passeggiata non competitiva aperta a tutti, con un nobile scopo.

I proventi delle iscrizioni, infatti, saranno devoluti all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.