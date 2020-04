VIDEO | "Resto a casa": una canzone per aiutare gli ospedali genovesi

È stato pubblicato in anteprima su Spotify “Resto a casa”, il nuovo singolo di Fabrizio Nitti (FNM record), accompagnato dal videoclip. La canzone serve a raccogliere fondi per aiutare gli ospedali genovesi coinvolti nell'emergenza coronavirus.

“Resto a casa” è una canzone per far volare la speranza, nutrita dalla certezza che tutto passerà e si ritornerà a vivere al meglio senza limitazioni.

«In questi giorni non ho potuto fare a meno di scrivere una canzone sull’emergenza sanitaria che in Italia e nel mondo stiamo vivendo. - commenta Fabrizio Nitti - Mi è nata dal cuore ed è un brano che vuole essere un ponte dalle grandi braccia che avvolgendo tutti, invita a riflettere, resistere, vuole dare speranza e stimolare donazioni agli Ospedali della città di Genova (Ospedale Villa Scassi-Ospedale Galliera-Ospedale San Martino-Ospedale Evangelico Internazionale) per contribuire all’acquisto di DPI e materiale sanitario necessario per curare, prevenire il contagio e aiutare anche la ricerca contro il coronavirus».

Il brano è stato realizzato in smart working, anche il videoclip che è stato girato in casa forzatamente utilizzando uno smartphone. Vista l’impossibilità di uscire, si è cercato di rappresentare attimi preziosi di quotidianità, pensieri, tenerezza, voglia di cercarsi e comunicare con chi è vicino ma anche con chi è lontano. Le riprese sono fatte da Fabrizio Nitti con Mercedes Sebastià e le foto e i video di Genova sono di Stefania Gaviglio. Il montaggio è di Valerio Parodi per Paraproduction.

Il Comune di Genova ha concesso la firma “Genova More Than This” per il valore sociale e culturale della iniziativa.

Si ringrazia tutto il personale sanitario degli Ospedali Villa Scassi e Evangelico Internazionale per aver fornito e concesso l’utilizzo delle foto e dei video.

Tutti gli incassi maturati dalle vendite saranno devoluti agli Ospedali di Genova.

