Federico l'eroe di Quinto: «Così ho salvato un ragazzo che stava affogando» | Video

Sguardo dello stesso colore del mare che sta fissando ormai da oltre due ore, Federico rivive il momenti in cui si è gettato tra le onde agitate della spiaggetta di Murcarolo per salvare un ragazzino che non riusciva più a tornare a riva, sballottato dalla corrente: «Non sono certo ci fosse un'altra persona in mare, ma lui sono riuscito a recuperarlo: mi sono buttato, e me lo sono caricato in spalla».