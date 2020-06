VIDEO | Disperso in mare a Quinto, in azione anche l'elicottero

Pomeriggio complicato a Quinto, più di preciso presso la spiaggia di Murcarolo, dove due giovani, che si sono tuffati in mare per fare il bagno, hanno avuto difficoltà a tornare a riva. In loro soccorso si sono gettati in acqua altri bagnanti, mentre qualcuno avvisava il 112.

Sul posto sono intervenuti mezzi via mare e via terra. I due giovani sono stati salvati, uno da una motovedetta e l'altro dall'elicottero della Capitaneria di porto. A quel punto si è scoperto che mancava all'appello un altro giovane, che si era tuffato per salvare i due in difficoltà. Le ricerche sono andate avanti per tutto il pomeriggio.

