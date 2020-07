VIDEO | Rissa in strada a Pré tra urla e lancia di bottiglie: dalle finestre secchiate d'acqua

Altra notte di passione in via Pré, dove è andata in scena una rissa, con tutta probabilità per questioni di droga, culminata con "bulacchi" d'acqua dalle finestre.

I residenti, allarmati dalle grida (ma ormai abituati) si sono affacciati e hanno visto alcune persone discutere e mettersi poi le mani addosso. Nel mezzo, lanci di bottiglie e botte sulle serrande.

Gli abitanti della zona hanno provato a far tornare la calma con l'unico rimedio rimasto a disposizione nell'immediato, "bulacchi" d'acqua dalle finestre nel tentativo di calmare i bollenti spiriti, ma la discussione è andata avanti per diverso tempo: «Dopo il lockdown la situazione è fuori controllo».