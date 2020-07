VIDEO | Portofino, il tormentone estivo de Il Pagante

Da venerdì 3 luglio 2020 è disponibile su Youtube il video di Portofino de Il Pagante, ovvero Roberta Branchini, Federica Napoli ed Eddy Veerus. La regia è di Andrea Gallo. Il video è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Portofino, della Guardia Costiera e della Marina di Portofino.

Il Pagante nasce come pagina Facebook nel 2010. L’idea originaria era quella di fare sarcasmo su determinati atteggiamenti radicati nel sostrato giovanile milanese, consolidatisi nel tempo e diventati fonte di omologazione di massa.

Il Gruppo iniziale ha però subito negli anni una forte evoluzione, che lo ha portato a raggiungere importanti risultati non solo in quello che è diventato il suo core business (la musica), ma anche nei numerosi settori in cui è attivo.

L’idea che sta alla base delle canzoni prodotte è quella di ricreare ambienti e situazioni tipicamente giovanili, attraverso indagini approfondite riguardanti il mondo della vita notturna, la scuola, il divertimento e le implicazioni che questi momenti della socialità hanno nella formazione dei ragazzi italiani.