Tir contro guardrail: «Temiamo finiscano sulla nostra testa». Video

Dopo il crollo del ponte Morandi l'afflusso dei tir è aumentato anche nella zona arancione. Nelle immagini girate dai titolari di un autolavaggio a Rivarolo si vede un mezzo pesante passare sul guardrail per attraversare via al ponte Polcevera verso Borzoli. «Ogni giorno una trentina di tir e autobus transitano da qui - raccontano i gestori - il guardrail è distrutto così come i cartelli della segnaletica stradale. Abbiamo paura che prima o poi un camion ci cada addosso»