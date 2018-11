Ponte Morandi e viadotto Genova, il progetto mai realizzato di Autostrade. Video

Già nel 2017, un anno prima del tragico crollo, Autostrade per l'Italia parlava, in un video promozionale parzialmente mostrato anche nella puntata di Report che ha cercato di fare luce sulle cause del crollo, di creare un'alternativa al viadotto Morandi.

Nel video si presentava il progetto della gronda di Genova, fondamentale per migliorare le condizioni di circolazione sulla rete esistente suddividendo il traffico cittadino da quello di attraversamento e per garantire una maggiore sicurezza offrendo un'alternativa a quello che, di fatto, era l'unico asse stradale ligure.

Nel video si parla proprio dell'aumento del traffico sul ponte Morandi, quadruplicato nell'ultimo ventennio, con più di 25 milioni di veicoli l'anno e vengono anche citati i costanti interventi di manutenzione che vengono effettuati e alcuni lavori per risanare travi, stralli e cassoni da effettuare negli anni seguenti.

Il viadotto Genova, da costruire più a monte per attraversare la Valpolcevera, avrebbe dovuto affiancare Ponte Morandi per dividere il flusso di veicoli con la consapevolezza, si sente dire nel video, che un'inagibilità anche parziale e temporanea del ponte Morandi sarebbe stata un grave rischio per il traffico automobilistico regionale. A distanza di un anno Ponte Morandi sarebbe crollato, portando con sé 43 vite umane.