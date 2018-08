La vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale, che è anche assessore regionale alla Sanità, fa il punto della situazione: «In questo momento la rete di emergenza ligure è sufficiente a sostenere la tragedia. Per quanto riguarda eventuali notizie sui social, non c'è ora bisogno di donare sangue, non recatevi negli ospedali in questo momento».