Vigili del fuoco: «Al lavoro 24 ore su 24, speriamo di trovare sopravvissuti»

Il dirigente dei vigili del Fuoco, già noto per aver salvato nell'alluvione del 2011 dieci persone intrappolate sul bus 82, ha spiegato come si svolgono le prime operazioni di recupero e ricerca dei superstiti a Ponte Morandi. «In questa prima fase si cerca di spostare il meno possibile, di inserirsi nei vuoti lasciati dalle macerie per evitare ulteriori danni alle persone. Fa parte del nostro lavoro sperare di trovare sopravvissuti, finora ne abbiamo recuperati una decina»