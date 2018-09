Ricostruzione ponte Morandi: ecco il progetto che piace a Beppe Grillo. Video

Anche Beppe Grillo propone, attraverso il suo blog, la sua idea di ricostruzione di ponte Morandi e lo fa postando questo video dell'architetto Stefano Giavazzi. «Guardate questo video - ha scritto Grillo -, è l’ipotesi del progetto del nuovo ponte di Genova. A dir poco geniale!».

Si tratta di una struttura modulare con spazi verdi, piste ciclabili, negozi, palestre, spazi per lo sport e corsie a livelli diversificati per mezzi privati e trasporto merci. Il tutto con almeno diecimila metri quadrati di pannelli solari e senza una completa demolizione della struttura esistente. L'architetto Stefano Giavazzi lo ha presentato così: «Proporre concretamente un semplice, e non banale, sistema di riqualificazione dell’area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, con estrema flessibilità strutturale e dispositiva, oggi e nel futuro, mediante una “macchina dell’abitare” che produce energia»..