Ponte Morandi, una simulazione per capire le cause del crollo. Video

Una video simulazione per illustrare le diverse cause che avrebbero portato al crollo del ponte Morandi: è il filmato pubblicato su Youtube dallo Studio Kostack, realizzato con l'aiuto di Bullet Constraints Builder, un software creato apposta per simulare crolli strutturali.

Il video prende in considerazione diverse ipotesi tra le cause che avrebbero portato alla tragedia: il cedimento dei tiranti del pilone crollato - uno per uno - oppure anche il sovraccarico del ponte.