VIDEO | Nuovo ponte, dopo l'asfalto i pali per l'illuminazione: le immagini dall'alto

Proseguono senza sosta i lavori per il completamento del nuovo ponte di Genova.

A un mese circa (la data non è ancora ufficiale) dall’inaugurazione, gli uomini di PerGenova sono all’opera per terminare la stesura dell’asfalto - il primo strato, un tappeto di 7 centimetri su cui poggerà il terzo e ultimo strato di bitume, è comparso nei giorni scorsi - e per la “vestizione” del viadotto: mercoledì sera è iniziato il montaggio dei 18 pennoni per l’illuminazione da 28 metri.

Il primo è stato montato mercoledì, e la base degli altri è già stata fissata alla soletta del ponte. Nei prossimi giorni arriveranno anche i pannelli fotovoltaici che lo autoalimenteranno. Si attende, dunque, una data ufficiale per l’inaugurazione, che avverrà una volta portato a termine il collaudo finale, quello di agibilità, affidato alla struttura commissariale.