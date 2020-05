VIDEO | Bloccati in ascensore a Nervi: i Vigili del Fuoco aprono un varco nel muro

Attimi di panico a Nervi, in via Blasone, dove lunedì 18 maggio si è bloccato un ascensore che collega la parte bassa della via con quella alta, a causa di un'avaria imprevista. All'interno, c'erano tre persone.

L'impianto è rimasto fermo a causa dell'attivazione del sistema di bloccaggio, e non è stato più possibile muoversi in alcuna direzione, nè in salita, nè in discesa.

Per risolvere la situazione è stato necessario chiamare i Vigili del Fuoco, che hanno prima raggiunto il tetto della cabina per provare una via di accesso, ma invano. Alla fine è stato necessario aprire un varco nel muro esterno per permettere alle tre persone di uscire.