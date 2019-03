Pegli in Bau, in mare i cani "bagnini" dei Vigili del fuoco | Video

In occasione della manifestazione cinofila Peglibau, i vigili del fuoco hanno partecipato all'evento con il nucleo sommozzatori, i soccorritori acquatici e ovviamente... i cani. Che durante la manifestazione hanno aiutato i loro "umani" partecilando a soccorsi in mare simulati con moto d'acqua e gommone. Le unità cinofile dei vigili del fuoco vengono principamente utilizzate per la ricerca di persona in ambiente impervio, ma anche in acqua se la sono cavata benissimo, divertendosi allo stesso tempo.