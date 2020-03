VIDEO | Riapre Villa Pallavicini: dalle camelie in fiore ai restauri del Chiosco delle Rose e del Parco dei Divertimenti

Otto ettari di ossigeno affacciati sul mare. In tempi di coronavirus, una vera e propria oasi. Riapre villa Durazzo Pallavicini a Pegli con la fioritura delle "signore" camelie e gli eventi delle prossime stagioni, fino ad ottobre.

E quest'anno, il romantico giardino restituisce alla cittadinanza due importantissimi restauri: il Chiosco delle Rose con i famosi giochi d'acqua e la nuova "camera segreta" e, ancora in cantiere, il parco dei divertimenti con le due giostre e la capannetta anche grazie al contributo e il sostegno dei FAI (Fondo Ambiente Italiano) e di Intesa San Paolo.

L’intervento al Chiosco delle Rose riguarda il padiglione di ferro battuto che contiene al suo interno una stanza a cielo aperto perimetrata da una boiserie in legno a piccole persiane. La stanzetta, caratterizzata da un prezioso pavimento in sassi bianchi e neri di mare grandi come un confetto, è il luogo nel quale si realizzano i primi giochi d’acqua dell’Esodo, divenuti famosissimi nell’ottocento e ripristinati l'anno scorso. Il restauro del Parco dei Divertimenti punta, invece, a restituire le sue giostre in ferro e ghisa, la capanna a due tetti e la sistemazione a verde dell’area.

«Organizzeremo delle vistite specialistiche a questi luoghi», spiega l'architetto e direttrice di Villa Pallavicini, Silvana Ghigino. «Per far funzionare sotto gli occhi di tutti una delle due giostre che io ho provato e che, con tutto il suo fascino e la sua eleganza, mi ha sollevato da terra fino al punto che vedevo il mare, la Lanterna e Portofino».

Da marzo ad april, però, occhi puntati sul camelieto storico, con oltre 150 esemplari, molti dei quali arborei, piantati quando fu realizzato il parco, attorno al 1850. È una delle collezioni più antiche d'Italia. Tra le più rare la "Nina Durazzo", dedicata a un'esponente della nobile famiglia genovese, presenta fiori doppi, di colore bianco perla con striature rosa, e petali disposti a spirale.