Buca gomma del taxi per distrarre l’autista e derubarlo: incastrato dalle telecamere

Ha bucato la gomma di un taxi per distrarre il conducente e rubare lo zaino che teneva su un sedile, ma l’intera manovra è stata immortalata dalle telecamere installate sopra l’auto bianca.

I poliziotti del commissariato di Sestri hanno quindi denunciato per furto aggravato un 23enne di origini palestinesi, in Italia senza permesso di soggiorno. I fatti risalgono allo scorso 10 giugno, quando in via Multedo di Pegli, un tassista genovese 38enne, impegnato a cambiare una gomma bucata, è stato derubato di uno zaino, custodito all’interno dell’auto.

Quando ha sporto denuncia, il 38enne ha fornito anche le immagini delle telecamere installate a bordo del taxi, dove si vedeva chiaramente una persona avvicinarsi furtivamente alla macchina, forare lo pneumatico e poi, approfittando della distrazione del tassista, portare via lo zaino.

I poliziotti del commissariato, visionando il filmato, hanno memorizzato il volto del ladro, e lo hanno riconosciuto a distanza di alcuni giorni a spasso a Pegli: fermato, è stato denunciato.