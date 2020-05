VIDEO | Fase 2, riaperti anche i parchi: la situazione all'Acquasola

Lunedì 4 maggio a Genova hanno riaperto anche i parchi pubblici e le aree verdi. Nel giorni in cui tutta Italia fa i conti con la fine del lockdown così come lo si conosceva, e con una timida e (si spera) graduale ripartenza, nel capoluogo ligure il sindaco Marco Bucci ha emesso un’ordinanza specifica per disciplinare l’apertura delle aree verdi, dove non dovranno verificarsi assembramenti.

La riapertura prevede che i giochi per bambini restino chiusi e transennati, e che il resto dell’area sia invece a disposizioni di chi vuole portare a passeggio il cane o fare una passeggiata.

Al parco dell’Acquasola, la più grande area verde del centro città, la situazione era proprio questa: area giochi transennata, qualche pensionato seduto sulle panchine, cani e padroni a passeggio, tutti con la mascherina e a distanza di sicurezza.