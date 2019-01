Si torna tutti un po' bambini in centro a Genova, con la nevicata che ha imbiancato strade e piazze: non è stato difficile vedere giovani e meno giovani - soprattutto in piazza De Ferrari - giovare a palle di neve, o immortalare lo spettacolo con i propri smartphone.

Immancabili i selfie davanti alla fontana, foto ricordo di una giornata sicuramente inusuale per la città.

Neve a Genova: tutti gli aggiornamenti