Oregina, cinghiali a spasso tra via Napoli e l’area giochi dei giardini

Cinghiali liberamente a spasso per Oregina, in certi casi persino nutriti da alcuni cittadini inteneriti, ma poco coscienti del fatto che gettando loro cibo li si incoraggia a restare in zone urbane, mettendo a rischio la loro incolumità è quella di automobilisti, scooteristi, passanti o cani, che potrebbero ritrovarseli davanti.

L’ultimo avvistamento nel pomeriggio di mercoledì nei pressi dei giardini Don Acciai Piazza dei Popoli, dove le guardie zoofile, nel frattempo arrivate sul posto su segnalazione della Locale, li hanno rinchiusi in attesa di catturarli e trasferirli poi - come confermato dalla Locale - nelle aree in cui è possibile liberarli, con tutta probabilità al Cras di Camporone.

Nella serata di martedì i cinghiali erano stati avvistata in via Napoli, dove alcuni residenti, stando alla testimonianza di una passante, hanno gettato loro anche del pane secco.