VIDEO | Nuovo Ponte, dopo 308 giorni su anche l'ultima campata

La fine dei lavori era prevista entro il 26 aprile, qualche giorno di ritardo si è accumulato, ma il termine dei lavori di ricostruzione del nuovo ponte di Genova è ormai vicinissima: l’ultima trave è stata messa in posizione per la manovra di sollevamento domenica sera, e lunedì 27, poco dopo le 19, si sono fermate le operazioni per portarla in quota.

La manovra si concluderà martedì mattina, e per l'occasione, nel cantiere di Genova arriveranno sia il premier Giuseppe Conte sia la ministra alla Infrastrutture e ai Trasporti, Paola De Micheli. Una volta posizionata la diciannovesima campata, il tracciato intero del ponte sarà completato, 1.067 metri che riuniscono completamente le due sponde del Polcevera a 10 mesi dal getto della prima fondazione delle pile, avvenuto il 24 giugno 2019: per celebrarlo, in porto suoneranno le sirene delle navi.