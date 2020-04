VIDEO | Nuovo ponte, Egle Possetti: «Per noi non è una festa, continueremo a lottare per le vittime»

C’è stato qualcuno che il 28 aprile 2020, giorno in cui si sono conclusi i lavori di costruzione dell’intero tracciato del nuovo ponte sul Polcevera, non ha sorriso, non ha festeggiato e non ha celebrato il traguardo. Che non ha voluto essere in cantiere, insieme con il premier Giuseppe Conte e le autorità cittadine e regionali, per guardare l’ultima campata arrivare in posizione e scoppiare in un applauso: sono i parenti delle 43 vittime del ponte Morandi, persone che hanno perso i loro cari nel tragico crollo del 14 agosto 2018.

Sin dall’inizio restii a partecipare a celebrazioni legate al nuovo ponte, i parenti delle vittime, riuniti in un comitato, avevano chiarito da tempo che non avrebbero partecipato alla cerimonia, pur sobria, organizzata per il 28. E proprio il 28, alla sera, Egle Possetti, portavoce del comitato e sorella di Claudia, morta nel crollo con il marito Andrea e i due figli, ha preso nuovamente la parola per chiarire la sua posizione e quella degli altri familiari.

«Oggi per noi parenti dei 43 vittime del ponte Morandi non è una festa, il nuovo ponte sta prendendo forma e ci dilaniamo l’anima pensando che poteva nascere senza che ci fossero 43 vittime», ha detto Possetti in un video, sottolineando che «per torppo tempo le nostre infrastrutture sono state bistrattate e non mantenute, e noi non facciamo festa e non credo che molti italiani dovrebbero farla».

«Speriamo sia un nuovo inizio - ha proseguito Possetti, con il tono pacato che ha sempre utilizzato per parlare pubblicamente - speriamo che il ponte sia stato fatto bene, e che si acquisisca consapevolezza forte di quello che deve essere fatto per mantenere il nostro patrimonio infrastrutturale in buone condizioni. Non possiamo accettare che ci siano altri morti - ha concluso - continueremo a lottare per la loro memoria in modo forte e discreto, ma non molleremo mai, perché non possiamo permettere che le loro morti siano avvenute invano».