Nubifragio notturno, un fiume in strada e l'autobus si allaga | Video

Le immagini sono state girate da una passeggera del bus N3 che poco dopo la mezzanotte stava passando in corso Perrone, che collega la Valpocevera con il centro nelle ore di chiusura della metropolitana: la strada si è trasformata in un fiume che si gonfia sempre di più via via che la pioggia continua a cadere, e a un certo punto l'acqua entra anche sul mezzo. Diversi i bus che nella notte sono stati costretti a fermarsi a causa dello stato delle strade, completamente allagate.

Credit: Facebook @madeline.arias.3