VIDEO | Nervi, viaggio dentro la Marinella: lavori in corso, inaugurazione a febbraio 2021

“Lavori in corso”: così Igor Mendelevich, l’imprenditore a capo del consorzio La Marinella 1934, ha mostrato l’avanzamento dei lavori all’interno dell’ex albergo Marinella, in passato fiore all’occhiello della passeggiata di Nervi e da qualche anno ormai simbolo di degrado e abbandono.

Nel 2017, però, proprio Mendelevich, insieme con altri imprenditori, si è aggiudicato il bando per la concessione (e riqualificazione) della Marinella, e dopo alcune battute di arresto dovute a ragioni burocratiche (per la futura Marinella, albergo di lusso, la cordata voleva un pontile contro cui si era schierata la Soprintendenza) e al meteo, mareggiata del 2018 in primis, i lavori da circa 2 milioni di euro a inizio anno sono finalmente ripartiti. E una volta archiviata la parentesi lockdown, sono entrati nel vivo.

In un video diffuso su Facebook, Mendelevich ha mostrato cosa sta accadendo in questi giorni all’interno della Marinella, tra operai al lavoro, ponteggi e impalcature: i danni causati da anni di incuria, abbandono e maltempo sono chiaramente visibili, ma il consorzio si dice fiducioso, e a chi domanda quanto sarà necessario per vedere aperto il nuovo hotel di lusso con annesso bar, ristorante e il tanto contestato pontile, Marinella 1934 risponde con un sorriso «inaugurazione a febbraio 2021».